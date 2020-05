twyn group engagiert Zmajkovicova

Sie ist in die Pre- und AfterSales-Services des Unternehmens eingebunden und wird vom neuen Arbeitgeber als "das Herzstück der kommunikativen und strategischen Gesamtplanung" tituliert. Zmajkovicova wird darüber hinaus Events organisieren, Marketingmaßnahmen planen und durchführen und am twyn group-Standort Wien das "Office managen".



Ihr Berufseinstieg erfolgte im Oktober 2003 bei gsm Gesellschaft für Sicherheit und Medizintechnik. In weiterer Folge arbeitete sie unter anderem in der Agentur Acts und zuletzt für die Immofinanz AG.



atmedia.at