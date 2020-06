Homo-Ehe in Charlies Strandhaus

Two and a Half Men" war einmal eine der beliebtesten und erfolgreichsten Sitcoms überhaupt. Damals, als Charlie Sheen noch den exzentrischen wie exzessiven Jingle-Komponisten mit einer Vorliebe für One Night Stands, Bourbon und Wetten darstellte – also eigentlich sich selbst. Nach einem Streit mit Produzent Chuck Lorre und seinem Serientod sprang Ashton Kutcher für ihn ein – und die Serie war bald nicht mehr das, was sie einmal war.

Nun kommen Alan ( Jon Cryer) und Walden ( Ashton Kutcher) noch einmal zurück. Für eine letzte Staffel. Die Zwölfte. Und stimmen die Versprechen von CBS-Chefin Nina Tassler, soll es noch einmal ordentlich rundgehen in dem großen Strandhaus in Malibu. Da die Macher schon früher alles andere als politisch korrekt waren und gerne mal das prüde Amerika provozierten, legen sie diese Latte nun noch ein Stückchen höher.