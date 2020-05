Twitter wird Werbegeld verdienen

Die Markt-Analysten von eMarketer prognostizieren jedoch, dass der Werbe-Umsatz in diesem Jahr auf 150 Millionen und 2012 auf 250 Millionen Dollar schnellen könnte. Und den größten Teil wird Twitter auf dem US-Markt verdienen. Gerade elf Millionen Dollar spülen Nicht-US-Märkte 2011 in die Twitter-Kasse. 2012 sollen es bereits 25 Millionen Dollar sein.



An den weltweiten Social Media-Einnahmen nehmen sich die Twitter-Spendings bescheiden aus. Selbst in Social Games wird von werbungtreibenden Unternehmen mehr investiert als in den Microblogging-Dienst. Twitter wird 2011 MySpace.com bereits überflügelt haben. Laut comScore überholte Twitter MySpace punkto monatlicher Unique Visitors im August 2010.