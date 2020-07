Twitter vernachlässigt Profitabilität

Denn nach 27,0 steht nun ein Verlust von 132,4 Millionen Dollar im Perioden-Bericht. Verantwortlich dafür sind die Kosten-Anstiege in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Marketing und Verkauf. Sie zeigen, dass Twitter die Produkt-Entwicklung und Vermarktung intensiviert hat respektive mittlerweile auch unter erheblichem Erfolgsdruck steht.



Und dieser Druck erhöht sich noch durch die Tatsache, dass Twitter in der Nutzer-Generierung entweder auf eine Zäsur zusteuert oder einen Sättigungsgrund erreicht hat. Die Nutzerentwicklungsdarstellung auf obiger Grafik kann durchaus als Hinentwicklung auf einen Sättigungspunkt interpretiert werden.



Im Quartalsbericht werden im Schnitt 255 Millionen aktive Nutzer pro Monat, ein Anstieg zum vorjährigen Vergleichsquartal, von 25 Prozent ausgewiesen. Davon sind 198 Millionen mobile Twitter-Nutzer, die 78 Prozent der gesamten aktiven Monatsreichweite repräsentieren. Die Zahl der mobilen, monatlichen, aktiven Nutzer stieg um 31 Prozent.



Und der auf Basis der Timeline-Kontakte errechnete Tausender-Kontakt-Preis für Werbung betrug Ende März 2014 1,44 Dollar. Und stieg in Relation zum ersten Quartal 2014 um 96 Prozent.