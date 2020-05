Twitter verflüssigt Tweet-Streams

Viva Deutschland integriert den Stream in Viva.tv und publiziert dort Tweets, die mit Hastag #vivawin versehen sind. Die Schriftstellerin Atwood bindet ihre Twitter-Kommunikation in ihre MargaretAtwood.ca ein, um ihre Fans in ihre Gedankengänge und Arbeit einzubeziehen.



Das Tweet Stream-Widget soll die Twitter-Verbreitung im stationären und mobilen Web forcieren und gleichzeitig die Nutzerbasis des Microblogging-Dienstes verbreitern.