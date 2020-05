Twitter verfeinert Tweet-Auslieferung

Davon sollen globale Marken profitieren, die märkte-spezifische Ankündigungen, Produkt-Launches, etc. realisieren und kommunizieren wollen.



Die neuen Steuerungsfunktion der Promoted Tweets stehen in allen Twitter-Märkten zur Verfügung. Das Unternehmen testete die Targeting-Funktionen in den vergangenen Wochen gemeinsam mit British Airways, Coca-Cola, Wendys und der Washington Post. Promoted Tweets ist ein Performance-Produkt und wird nur nach tatsächlichen Zielgruppen-Reaktionen abgerechnet.