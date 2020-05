Twitter und GfK führen TV-Rankings ein

Mit dieser Messung liefern beide Partner Erkenntnisse über die "Häufigkeit und Reichweite" von Twitter-Nutzung in Zusammenhang mit TV-Inhalten und -Kampagnen. Diese Ratings weist GfK als "für Medienunternehmen und -agenturen äußerst wichtig aus, da sie Einblicke in die wachsende Bedeutung von Live-Kommentierung in den sozialen Medien ermöglichen".



GfK Twitter TV Ratings werden "im Laufe dieses Jahres" in Österreich, Deutschland und den Niederlanden eingeführt.



Im Juli 2013 startete Twitter in den USA mit Nielsen in diese TV-Analyse.