Twitter-Übernahme gescheitert

usa // Facebook Inc. macht derzeit als Einkäufer ersten Ranges von sich Reden. Der strategische Fokus auf die internationale Expansion und den Ausbau der Nutzerzahlen machen Facebook zum Akquisiteur. Gescheitert ist jedoch jetzt der Versuch Twitter zu übernehmen. Die Verhandlungen zwischen Facebook und Twitter zerschellten an der Uneinigkeit über die Bewertung der beiden Unternehmen. Eine etwaige Übernahme von Twitter hätte mittels Aktientausch erfolgen sollen. Financial Times Deutschland, Seite 4