Twitter leichter, schneller und reichhaltiger

Twitter-Reengineering

Mit einem Click eines User-Namens erhält man Information zur Person sowie die aktuellsten Tweets. Ein Click in einen Tweet liefert wiederum themenähnliche oder den Verfasser betreffende Microblogging-Einträge. Partnerschaften mit Etsy, flickr, Vimeo, YouTube, TwitPic, Daily Booth, etc. erleichtern die Einbindung von Bildern und Videos.



Darüber hinaus bekommt Twittter.com eine klarere Chronologie, umfassendere Detailansicht und eine unendliche Scroll-Linie, die den Button More, um weitere Tweets zu sehen, ablöst. Alle skizzierten Optimierungen werden in den kommenden Wochen eingeführt. Ganz wenige Accounts weisen diese Neuerungen bereits auf.