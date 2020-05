int // Das Google gebrandete Mobiltelefon HTC Hero wird als "Twitter Phone" in den kommenden Tagen in den Markt einsteigen. Das Modell verknüpft Twitter- und Facebook-Updates mit Nutzer-Kontakten. Der Europa-Verkauf startet in wenigen Tagen. Das Twitter-Phone wird im Smartphone-Markt gegen das iPhone und das Nokia-Modell N97 in Position gebracht.