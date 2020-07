Twitter, das Netzwerk der vielen Stillen

Ein weiters Kennzeichen des Microblogging-Dienstes ist weiters, dass viele Menschen Twitter nutzen, um Tweets aktiver Netzwerk-Mitglieder mitzulesen. Als weitere Tatsache und weniger vorteilhaft für das Netzwerk ist die Zahl vorhandener Fake-Accounts, die als Follower und Reichweite verkauft werden.



Und eine weitere Interpretation drängt sich auf wenn man passive und aktive Twitter-Nutzer zueinander in Relation setzt: dem Netzwerk mangelt es an der Bindungskraft, die andere Netzwerke aufweisen. Das kann wiederum daran liegen, dass Twitter sehr schnell von, im weitesten Wortsinne Intellektuellen als geeignetes Forum in Beschlag genommen wurde. Twitter also weniger ein Freizeit-, Entertainment- und Emotionen-Netzwerk ist als etwa Facebook.