Twitter akquiriert Lucky Sort

Lucky Sort wurde 2011 gegründet und mit Seed-Kapital von Investoren wie Neu Venture Capital, Invite Investments und verschiedener Business Angels aufgebaut.



Das ist somit die vierte Twitter-Akquisition seit Jahresbeginn. Vor Lucky Sort kauft das Social Media-Unternehmen We Are Hunted, Bluefin Labs und Vine Labs. Alle diese Start-ups werden vollständig mit ihren technischen Entwicklungen in Twitter integriert.