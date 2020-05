deGlam Media launcht Tinker im deutschsprachigen Raum. Tinker ist ein Widget, das in Online-Werbeträger zu integrieren ist und über eine Beschlagwortung Twitter-Postings in Echtzeit ausweist. Umgekehrt können Nutzer über Tinker nach "Events" suchen zu denen jeweils aktuelle Inhalten getweetet werden. Das Service wurde in USA, Großbritannien und Japan bereits eingeführt.