TV wird Parallelmedium

de // Wird TV oder ist TV bereits Parallelmedium? In jungen Zielgruppen wird TV neben dem Internet genutzt. Das deutsche Marktforschungsinstitut mindline media kommt jetzt zu dem Schluß, dass jeder zweite Fernsehzuschauer ab 14 Jahren in Deutschland gleichzeitig andere Medien nutzt. Während der Fernseher läuft wird telefoniert, gelesen, im Internet gesurft und gechattet. Am häufigsten - 29 Prozent - wird telefoniert; 20 Prozent lesen; 13 Prozent sind online. Jeder zehnte Fernsehzuschauer verschickt SMS, 9 Prozent vergnügen sich mit Games und 8 Prozent hören Musik.