TV-Werbung sorgt für Gemi Austria-Zuwachs

Entscheidend für den Werbedruck-Anstieg im Oktober sind die TV-Investitionen. Deren Zunahme ergibt für den TV-Wert in der Goldbach Electronic Media Index Austria-Ausweisung ein Plus von zwei Punkten und einen Anstieg auf 258 Punkte. Mit dieser Entwicklung überholt der TV-Wert das Gesamtmarkt-Niveau und repräsentiert die höchste Index-Kurve.



Der Online-Index, der ausschließlich Display-Marketing-Spendings berücksichtigt, ist, wie schon im dritten Quartal deutlich sichtbar, auch im Oktober am stagnieren. Der einstige Gemi-Rockstar dümpelt nun auf 100 Punkten, also dem fixierten Ausgangswert herum. Dafür sind einmal die Facebook-Mania, an die als Heilmittel gegen klassische Reichweiten- und Zielgruppensorgen geglaubt wird sowie die offensichtlich geringe Video-Werbung, die international als massiver Treiber in der Display-Gattung gilt, verantwortlich.

Der Werbedruck im Radio lässt im Oktober nach und sinkt um einen Punkt auf 137 Punkte.



Die nicht-elektronischen Media-Gattungen des Bruttowerbewert-Indices geben angesichts des im Oktober anlaufenden Weihnachtsgeschäftes zu denken. Print, ein Garant für permanentem Werbedruck-Zuwachses, stagniert und verharrt bei 245 Punkten.



Die Gelben Seiten sacken um fünf Punkte auf 249 Punkte ab. Der einzige Wert der nicht-elektronischen Media-Disziplinen, der im Oktober gewinnt, ist die Außenwerbung, die mit zwei Punkten Zuwachs Print überholt und 246 Punkte für sich reklamiert.



Der ebenfalls zum GEMI Austria gehörende Kino-Wert trudelt vor sich hin. Die Lust im Umfeld von 3D-Film-Premieren zu werben, die zum Jahresbeginn lebendiger war, hat sich wieder eingependelt.

Der GEMI Austria im Oktober spiegelt ein Zuwarten der Branche gepaart mit Investitionszurückhaltung wider. Allerdings passiert das vor dem Hintergrund des bereits angelaufenen Weihnachtsgeschäftes. Dass TV und Außenwerbung die zwei Media-Gattungen im Oktober waren, die Bruttowerbespending-Zuwächse lukrieren konnten, reflektiert Akzentuierugen im Media-Mix, die unter anderem eine starke Verkaufs- und Absatzorientierung der beworbenen Produkte aufweisen. Und der Blick in die Werbeblocks der Programme zeigt deutlich, dass es vor allem um Waren und Preise geht.



