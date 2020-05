TV-Wahlberichterstattung fest in ORF-Hand

Die erste Hochrechnung um 17 Uhr erzielte mit im Schnitt 1,397 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 64 Prozent und die Wahlergebnis-Berichterstattung um 19 Uhr einen Marktanteil von 63 Prozent. Nach 20:15 Uhr reduzierte sich das Interesse an der Nationalratswahl in der, von Ingrid Thurnher geleiteten Diskussion auf im Schnitt 846.000 Seher und einen 28-Prozent-Marktanteil und die ZiB 2 spezial schlug sich mit 839.000 Zuschauer und 36 Prozent Marktanteil zu Buche.



Wenig zu holen gab es in dieser TV-Berichterstattung für ATV und Puls 4. ATV konnte um 19:20 und 20:06 mit seiner Sonderberichterstattung zwischen im Schitt 112.000 und 169.000 Seher für sich verbuchen.



Puls 4, mit einem ambitionierten TV-Programm in den Wahlsonntag gegangen, wie beispielsweise die vierstündige Sondersendung Café Puls Wahl 2013 von 8 bis 12 Uhr, erreichte in dieser Zeitschiene mit im Schnitt 42.000 unter den Zuschauern ab 12 Jahren und über alle Empfangsebenen den besten Reichweiten-Wert. Dabei drehte sich die Programm-Sendeschiede von 16:45 bis 19:15 Uhr wieder um den Urnen-Gang der Österreicher. Der Sender hatte im Vorfeld der Wahl und zwar von 23. bis 28. September mit seinen Wahlarenen und Analysen signifikant mehr Zuschauer erreicht als am Wahltag selbst.