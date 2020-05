TV und Internet diffundieren

Geringe Smart TV-Verbreitung

58 Prozent dieser Wohnzimmer-Internet-Nutzung erfolgt via Notebook, 46 Prozent via Desktop PC. Die Smartphone- und Netbook-Nutzung während des Fernsehens wird vom Bitkom mit sieben und sechs Prozent beziffert.



Smart TVs, in denen TV und Web verschmolzen sind und die explizit auf diese hybride Mediennutzung ausgerichtet sind, werden von "erst einem Prozent" der Medienkonsumenten genutzt.



Die Online-Nutzung während des TV-Konsums dient vorrangig dazu um TV-Inhalte via Twitter oder Facebook zu kommentieren, um Recherchen dazu anzustellen oder um die Programme zu "bechatten".