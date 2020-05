TV-Spot-Bowl

usa // Mit 27:23 schlugen die Pittsburgh Steelers die Arizona Cardinals im Endspiel der 43. Super Bowl. Das US-TV- und Werbe-Highlight des Jahres ist vorüber. Am gestrigen NBC-Werbefestspiel nahmen Audi, Anheuser-Busch, Heineken, Bridgestone, Castrol, Coca-Cola, Hyundai, Toyota, Pepsi, Pedigree, Monster.com, etc. teil. Insgesamt 49 TV-Spots kamen zum Einsatz. Macht man eine Milchmädchen-Rechnung und nimmt für jeden dieser Spots 30-Sekunden-Werbezeit zu einem Preis von 3 Millionen US-Dollar an, hat NBC 147 Millionen US-Dollar mit der Super Bowl-Übertragung verdient.