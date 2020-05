usUm dem iPad im Frühjahr in den Markt zu helfen, versucht Apple derzeit bei TV-Stationen die Preise für den Download von Shows herunterzuhandeln. Der Konzern peilt den TV-Format-Verkauf in iTunes zum Einstiegspreis von 0,99 Cent an. Apple bietet bereits Viacom-, MTV Networks- und Warner-Shows in iTunes um diesen Preis an.