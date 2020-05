TV-Sender geben Frequenzen ab

de // Der Streit in Deutschland um terrestrische Frequenzen zwischen TV-Sendern und Mobilfunk-Unternehmen nähert sich einem Konsens. RTL Deutschland ist bereit Frequenzen abzugeben. Vorausgesetzt der Sender hat weder technischen noch finanzielle Nachteile. Das wird gerade analysiert. Und was hat ein Mobilfunker von diesen terrestrischen Frequenzen? Damit lassen mobile Internet-Verbindungen über lange Strecken herstellen, die dafür notwenige Mastenzahl reduzieren und somit letztendlich Investitionskosten reduzieren. Die Branchenverband Bitkom und VPRT sind sich einig, dass Privatsender zu bestimmten Konditionen Frequenzen abgeben, die zum Ausbau der mobilen Internet-Versorgung in ländlichen Gebieten dienen werden. Handelsblatt, Seite 14