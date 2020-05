TV-Programm-Angebot steigt weiter

Positive TV-Sender-Bilanz 2009

Im Vorjahr gingen 220 Programm off air. Wobei hier 100 spanische Lokalsender aufgrund der Abschaltung des von der Prisa-Gruppe kontrollierten TV-Netzwerkes Localia mitgerechnet sind. Rund 100 überregionale Programme wie etwa die MTV-Angebote für die baltischen Staaten und Sprachversionen des Wirtschaftssenders Bloomberg wurden eingestellt. Darüber hinaus wurden in 24 von 29 EU-Ländern - inklusive der Beitrittskandidaten Kroatien und Türkei - im Vorjahr DVB-T-Dienste gestartet. 730 Programme werden in Europa via DVB-T ausgestrahlt.