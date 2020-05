TV-Nutzungszeit sinkt

Denn die altersspezifische Analyse von media control zeigt, dass die grössten TV-Nutzungszeit-Rückgänge in den Altersgruppen der 14- bis 29-Jährigen zu verbuchen sind. Um 25 Minuten weniger als im ersten Quartal sahen jedoch Mädchen im Alter von drei bis fünf Jahren fern.



Die 14- bis 29-jährigen Männer in Deutschland sassen in den ersten drei Monaten dieses Jahres um insgesamt 25 Minuten weniger vor den TV-Geräten. Frauen im Alter von 14 bis 19 Jahren sahen in diesem Quartal um 15 und Frauen im Alter von 30 bis 39 Jahren um 16 Minuten weniger fern.