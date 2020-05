TV-Media.at vereinfacht Fernseh-Vorbereitung

tv-media.at wurde in seiner Gesamtheit adaptiert. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Darstellung verfügbarer TV-Programme. Geändert wurde die Programm-Darstellung. Die Suchfunktionalitäten wurden so weiter entwickelt, dass Nutzern der Weg zu den von ihnen präferierten Programm-Teilen und Sendungen so kurz als möglich ist. Hinter jeder Sendung, jedem Format und Event sind wiederum vertiefende Informationen platziert. Nutzer können ihre persönlichen Senderlisten also das individuelle Relevant Set anlegen.



Der Relaunch - Konzeption und Programmierung - erfolgte durch news networld. Das Unternehmen betreibt tv-media.at auch und vermarktet deren Reichweite und Werbe-Inventar.