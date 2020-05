TV-Marktanteile September 2013

atDer Fernseh-Monat September ist vorüber und endete unübersehbar in der Nationalratswahl 2013. Dieser Volksentscheid schlug sich daher auf unterschiedliche einprägsame Weise in den Programmen von ORF, Puls 4 und ATV nieder. Am deutlichsten profitierte ORF 2 in dem Vorwahlmonat von den Synergie-Effekten, die um die Berichterstattung zur Wahl im gesamten öffentlich-rechtlichen Mediennetzwerkes sowie in der medialen Öffentlichkeit, die rund um den massiven TV-Konfrontationsreigen im September entstand.