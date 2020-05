TV-Marktanteile September 2012

atDie ersten drei Epsioden der Drama-Serie Braunschlag und das, wie gewohnt, emotionsbeladene Fussball-Match zwischen Österreich und Deutschland in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Brasilien und eine Episode von Soko Kitzbühel waren im September die reichweiten-stärksten zwei Programm-Angebot von ORF eins. Der Marktanteil des Programms liegt mit 12,0 Prozent knapp unter jenem von September 2011 und leicht über jenem des Vormonats August. Die quotenträchtigsten Formate des ORF liefert ORF 2. Dazu gehört nun auch Die Millionenshow die im September von ORF eins in das öffentlich-rechtlich programmierten zweite Programm übersiedelt wurde.