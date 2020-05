TV-Marktanteile Oktober 2011

atDie Aufholjagd hat sich abgezeichnet. RTL ist marktanteilsmäßig in den vergangenen Monaten weiter und weiter zu SAT.1 aufgerückt. Im Oktober hat RTL mit 7,3 Prozent und SAT.1 mit 6,4 Prozent Marktanteil den Platz hinter den beiden ORF-Programmen Platz getauscht. Am Küniglberg sitzt man mit 12,9 Prozent von ORF eins und 22,0 Prozent von ORF 2 in komfortabler Sicherheitsdistanz zu den beiden privaten Programmen.