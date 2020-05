TV-Marktanteile Mai 2013

ORF 2 macht mit Bundesland heute, Zeit im Bild, Die Millionenshow, Die Rosenheim-Cops etc. 20,3 Prozent Marktanteil. Dieses Niveau unterschreitet die sowohl im Mai 2012 als auch im Vormonat April erreichten Marktanteilswerte.



Puls 4 schließt seine erste UEFA Champions League-Saison im Mai ab und kann in diesen Monat das Halbfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen FC Barcelona sowie das Finale der Bayern gegen Borussia Dortmund als marktanteilswirksam für sich verbuchen. Das Programm kommt auf 3,7 Prozent Marktanteil nach dem Champions League-losen Mai 2012 mit 3,1 Prozent Marktanteil. Welche Bedeutung die Turnier-Serie für Puls 4 hat und wie stark das übrige Programm des Senders in deren Schatten wurde, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.



Und es wird sich dann auch zeigen, ob ATV die einstige Position vor Puls 4 einnehmen kann.



Hinter den beiden ORF-Programmen bildet sich eine Phalanx aus den Programmen ProSieben, SAT.1, RTL und ZDF. Alle vier TV-Angebote bewegen sich in einem Marktanteilssektor. Ob das öffentlich-rechtliche ZDF die derzeitige Dynamik der Aufwärtsbewegung, die zum Teil ebenfalls aus der Champions League-Übertragung kommt, fortsetzen kann, wird sich zeigen und ist auch abhängig von einem anhaltenden Abwärtstrend von RTL, das das Programm derzeit auch in Deutschland durchmacht. Von dieser RTL-Entwicklung profitieren aber auch SAT.1 und ProSieben. Letzteres Programm gewinnt wieder an Zugkraft im Markt während SAT.1 sich an RTL orientiert.



Servus TV setzt, seit geraumer Zeit "im Windschatten" von 3sat sendend, zum Überholen an und könnte den öffentlich-rechtlichen Sender mit anspruchsvollem Privat-TV-Programm im kommenden Herbst hinter sich gelassen haben.



Auch ATV II sickert in den Markt ein. Das Programm konnte von Mai 2012 auf Mai 2013 seinen Marktanteil verdoppeln. Die sixx Austria-Freundinnenkreis bleibt dagegen konstant.

1. ORF 2

Mai - 20,3 Prozent

Mai 2012 - 22,0 %

% April 2013 - 21,4 %

2. ORF eins

Mai - 11,2 Prozent

Mai 2012 - 12,8 %

% April 2013 - 9,9 %

3. ProSieben

Mai - 5,5 Prozent

Mai 2012 - 5,6 %

% April 2013 - 4,8 %

3. SAT.1

Mai - 5,5 Prozent

Mai 2012 - 6,3 %

% April 2013 - 5,9 %

5. RTL

Mai - 5,1 Prozent

Mai 2012 - 5,6 %

% April 2013 - 5,6 %

6. ZDF

Mai - 5,0 Prozent

Mai 2012 - 4,8 %

% April 2013 - 5,0 %

7. Vox

Mai - 3,9 Prozent

Mai 2012 - 4,0 %

% April 2013 - 3,9 %

8. Puls 4

Mai - 3,7 Prozent

Mai 2012 - 3,1 %

% April 2013 - 3,9 %

9. ATV

Mai - 3,5 Prozent

Mai 2012 - 3,4 %

% April 2013 - 3,2 %

9. ARD

Mai - 3,5 Prozent

Mai 2012 - 2,9 %

% April 2013 - 3,6 %

11. RTL II

Mai - 2,7 Prozent

Mai 2012 - 2,3 %

% April 2013 - 2,5 %

11. kabeleins

Mai - 2,7 Prozent

Mai 2012 - 2,6 %

% April 2013 - 2,8 %

13. 3sat

Mai - 1,7 Prozent

Mai 2012 - 1,6 %

% April 2013 - 1,5 %

14. Servus TV

Mai - 1,6 Prozent

Mai 2012 - 1,0 %

% April 2013 - 1,4 %

15. Super RTL

Mai - 1,1 Prozent

Mai 2012 - 1,0 %

% April 2013 - 1,1 %

16. sixx Austria

Mai - 0,9 Prozent

Mai 2012 - nicht on Air

April 2013 - 0,9 %

17. ATV II

Mai - 0,6 Prozent

Mai 2012 - 0,3 %

% April 2013 - 0,5 %

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Teletest (AGTT)/ GfK Austria/Teletest; ab 12 Jahre; alle Empfangsebenen

In Ergänzung und nicht als Vergleich drei TV-Marktanteilsentwicklungslinien der drei Privat-TV-Programme ProSieben, RTL und SAT.1 in Deutschland des laufenden Jahres 2013 und der beiden Vorjahre 2012 und 2011: