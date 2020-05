TV-Marktanteile Mai 2012

Lücke zwischen ATV und Puls 4 schließt sich

Beide Sender konnten von April auf Mai zulegen. Puls 4 im Gegensatz zu ATV auch im Mai-Vergleich. Das vierte Programm legt 0,3 Prozentpunkte zu und ist mit 3,1 Prozent Marktanteil im Begriff das dritte österreichische Programm zu werden.



ATV II und Austria 9 halten ihren Marktanteil. Was für den "Neuling" ATV II eine andere Leistung darstellt als für Austria 9.



Servus TV bewegt sich, marktanteilsmässig, im Windschatten von Super RTL. Trotz des 0,1-Prozentpunkte-Rückgangs von April auf Mai könnte Servus TV Super RTL in der zweiten Jahreshälfte, das tun, was dessen Eigentümer gerne tut, "überflügeln" oder "überholen".

ORF-Programme mit leichten Marktanteilsgewinnen

Die beiden ORF-Programme erholen sich, verglichen mit dem Marktanteilsniveau von April 2012, leicht. ORF eins macht mit einer Reihe von TV-Events wie Dancing Stars, Champions League-Finale, etc. 0,5 Prozentpunkte gut, liegt aber, verglichen zu Mai 2011, 2,1 Prozent unter dem damals erreichten Marktanteilswert.



ORF 2 macht, wie der Mai-Vergleich zeigt, 0,6 Prozentpunkte Plus.

1. ORF 2

Mai - 22,0 Prozent

Mai 2011 - 21,4 %

April 2012 -21,9 %



2. ORF eins

Mai - 12,8 Prozent

Mai 2011 - 14,9 %

April 2012 -12,3 %



3. SAT.1

Mai - 6,3 Prozent

Mai 2011 - 6,5 %

April 2012 -6,0 %



4. RTL

Mai - 5,6 Prozent

Mai 2011 - 6,7 %

April 2012 -5,9 %



5. ProSieben

Mai - 5,6 Prozent

Mai 2011 - 5,4 %

April 2012 -5,8 %



6. ZDF

Mai - 4,8 Prozent

Mai 2011 - 4,3 %

April 2012 -4,2 %



7. Vox

Mai - 4,0 Prozent

Mai 2011 - 4,8 %

April 2012 -4,1 %



8. ATV

Mai - 3,4 Prozent

Mai 2011 - 3,6 %

April 2012 -3,2 %



9. Puls 4

Mai - 3,1 Prozent

Mai 2011 - 2,8 %

April 2012 -3,0 %



10. ARD

Mai - 2,9 Prozent

Mai 2011 - 3,1 %

April 2012 -3,3 %



11. kabeleins

Mai - 2,6 Prozent

Mai 2011 - 2,6 %

April 2012 -3,1 %



12. RTL II

Mai - 2,3 Prozent

Mai 2011 - 2,6 %

April 2012 -2,2 %



13. 3sat

Mai - 1,6 Prozent

Mai 2011 - 1,6 %

April 2012 -1,8 %



14. Super RTL

Mai - 1,2 Prozent

Mai 2011 - 1,3 %

April 2012 -1,4 %



15. Servus TV

Mai - 1,0 Prozent

Mai 2011 - 0,6 %

April 2012 -1,1 %



16. Austria 9

Mai - 0,3 Prozent

Mai 2011 - 0,3 %

April 2012 -0,3 %



17. ATV II