TV-Marktanteile März 2013

ORF eins nach der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Schladming muss sich mit 13,9 Prozent Marktanteil begnügen. Zwischen Februar und März 2013 - bei einem schiefen Vergleich - klafft ein Differenzloch von 3,8 Prozent. Ein logische Konsequenz aus dem Auslaufen der Wintersaison und der Skisport-Müdigkeit nach Schladming. Dancing Stars und die frühmorgendlichen Fernost-Formel-1-Rennen schaffen nur geringe Kompensationseffekte. Darüber hinaus liegt das Programm 1,9 Prozent hinter seinem Marktanteilsniveau von März 2012.



ORF 2 hält sich im Gegensatz zu der, von Events getriebenen ORF eins-Programmierung, stabil. Hieran lasen sich auch die Altersunterschiede der beiden Programm-Zielgruppen ablesen. ORF eins kämpft eindeutig mit Smart Viewern, deren Programm-Nutzung mehr an Format- und Show-Marken ausgerichtet ist, denn an Programm-Loyalität. Und mit den fehlenden UEFA Champions League-Spielen.



Davon profitiert wiederum Puls 4. Das Club-Fussball-Turnier biegt allmählich in die Zielgerade und die entscheidende Phase mit den besten europäischen Clubs. Das Rückspiel des FC Barcelona gegen den AC Milan, dass die Katalanen nach dem verlorenen Hinrunden-Spiel zu gewinnen hatten und auch gewannen, bescherte dem Sender die beste Quote seit der ersten Champions League-Live-Übertragung. Puls 4 schließt das Monat im E12-Marktanteilssegment mit 3,2 Prozent und 0,3 Prozenpunkte über dem Niveau im März 2012 ab.



ATV konnte im März ebenso mit Fussball, und zwar dem WM-Qualifikationsspiel von Österreich gegen Irland, mit fast einer Million Zusehern - einer im österreichischen Privat-TV bislang noch nie erreichten Quoten-Marke - das Marktanteilsergebnis auf 3,4 Prozent heben. Damit wurden um 0,2 Prozentpunkte sowohl der Februar-2013- und der März-2012-Wert übertroffen.



Servus TV macht im März mit dem fünfteiligen Africa Race der Brüder Tobias Moretti und Gregor Bloeb, Terra Mater oder auch den Finalrunden der Erste Bank Eishockey Liga Marktanteil-Terrain gut. Nach 1,1 Prozent im März 2012 legt der Sender im vergangenen März 0,4 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent zu.



sixx Austria beschließt den März 2013 mit 0,8 Prozent und ATV 2 mit 0,5 Prozent Marktanteil. Letzteres Programm hatte im März 2012 noch 0,2 Prozent Marktanteil.