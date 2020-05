TV-Marktanteile Juni 2012

atGomez, Özil, Neuer, Balotelli, Iniesta, Ibrahimovic, Ronaldo, etc. bringen ORF eins die gewünschten Ergebnisse. Das Programm punktet im Juni voll. Von Mai auf Juni steigt der Marktanteil von 12,8 auf 17,4 Prozent. Was die UEFA Euro 2012 für das öffentlich-rechtliche Programm für einen Wert hat, zeigt die Gegenüberstellung zum Juni 2011. Damals standen 11,8 Prozent Marktanteil zu Buche. Und vom der in letzten Tagen kolportierten Fussball-Zuschauer-Emigration zu ZDF wegen der kritisierten Qualität der ORF-Sportsprecher ist nichts, zumindest nichts am ZDF-Marktanteil zu merken.