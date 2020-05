TV-Marktanteile Juni 2011

at18,8 Prozent Marktanteil hatte ORF eins im Juni 2010. Im vergangenen Juni hält das Programm bei 11,8 Prozent. Der Unterschied von sieben Prozent kann nicht alleine mit der fehlenden Fussball-Weltmeisterschaft in Südafrika, die vom 11. Juni bis 11. Juli 2010 lief, erklärt werden, da die quotenträchtigsten Spiele in der K.O.-Phase hauptsächlich im Juli stattfanden. Nach dem Marktanteilstief vom April mit 12,7 Prozent markieren die 11,8 Prozent des Vormonats für ORF eins eine neue Untergrenze in diesem Jahr.