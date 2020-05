TV-Marktanteile Juli 2010

ATV hält stabil seinen Marktanteil, ist vom Höchsstand im ersten Halbjahr 2010, im Mai, weit entfernt und auch die Jahresbeginn-Stärke ist noch nicht zurückgekehrt.



Und die beiden ORF-Programme fahren Achterbahn. Das öffentlich-rechtliche ORF 2 gewinnt wieder 1,7 Prozent dazu. ORF 1 bricht der Marktanteil nach Beendigung der Fussball-Weltmeisterschaft um 4,9 Prozent ein. Nach Ende des Finales am 11. Juli machten sich die Zuschauer auf Richtung Sat.1, RTL, Vox, kabeleins, SuperRTL, etc.



Acht der 16 in der Arbeitsgemeinschaft Teletest ausgewiesenen Programme konnten im Juli Marktanteilsgewinne erzielen. Vier verloren Marktanteile und vier hielten ihr im Juni erreichtes Marktanteilsniveau.

1. ORF 2

Juli - 22,9 Prozent

Juni - 21,2 %

Mai - 23,4 %

April - 24,0 %

März - 23,8 %

Februar - 23,1 %

Jänner - 23,1 %

2. ORF 1

Juli - 13,9 %

Juni - 18,8 %

Mai - 13,1 %

April - 12,6 %

März - 14,9 %

Februar - 18,0 %

Jänner - 18,5 %

3. SAT.1

Juli - 7,4 %

Juni - 6,7 %

Mai - 6,8 %

April - 6,9 %

März - 6,8 %

Februar - 6,8 %

Jänner - 6,2 %

4. RTL

Juli - 6,0 %

Juni - 5,3

Mai - 6,0 %

April - 6,4 %

März - 6,4 %

Februar - 6,2 %

Jänner - 5,7 %

5. ProSieben

Juli - 4,7 %

Juni - 4,8 %

Mai - 5,5 %

April - 5,0 %

März - 4,7 %

Februar - 4,1 %

Jänner - 4,0 %

6. Vox

Juli - 4,6 %

Juni - 4,5 %

Mai - 4,5 %

April - 4,5 %

März - 4,9 %

Februar - 4,6 %

Jänner - 4,2 %



7. ZDF

Juli - 4,4 %

Juni - 4,5 %

Mai - 4,3 %

April - 4,5 %

März - 3,9 %

Februar - 3,3 %

Jänner - 3,8 %

8. ARD

Juli - 3,7 %

Juni - 3,7 %

Mai - 3,9 %

April - 4,0 %

März - 3,6 %

Februar - 3,0 %

Jänner - 3,2 %

9. ATV

Juli - 3,2 %

Juni - 3,2 %

Mai - 3,6 %

April - 3,2 %

März - 3,5 %

Februar - 3,5 %

Jänner - 3,4 %

10. kabeleins

Juli - 3,2 %

Juni - 2,7 %

Mai - 2,8 %

April - 2,7 %

März - 2,8 %

Februar - 2,8 %

Jänner - 2,7 %



11. Puls 4

Juli - 2,6 %

Juni - 2,3 %

Mai - 2,5 %

April - 2,5 %

März - 2,6 %

Februar - 2,6 %

Jänner - 2,4 %



12. RTL II

Juli - 2,3 %

Juni - 2,3 %

Mai - 2,4 %

April - 2,4 %

März - 2,3 %

Februar - 2,2 %

Jänner - 2,1 %



13. 3sat

Juli - 1,7 %

Juni - 1,7 %

Mai - 1,9 %

April - 1,8 %

März - 1,8 %

Februar - 1,8 %

Jänner - 2,0 %



14. SuperRTL

Juli - 1,6 %

Juni - 1,5 %

Mai - 1,6 %

April - 1,9 %

März - 1,8 %

Februar - 1,9 %

Jänner - 1,4 %



15. Servus TV

Juli - 0,4 %

Juni - 0,3 %

Mai - 0,3 %

April - 0,2 %

März - 0,2 %

Februar - 0,2 %

16. Austria 9