TV-Marktanteile Februar 2011

atServus TV hatte im Februar 2010 0,2 Prozent Marktanteil. Dietrich Mateschitz Programm steht ein Jahr später bei 0,6 Prozent Marktanteil. Diese Entwicklung spricht für sich. Im Gegensatz dazu bleibt ORF eins trotz Medaillen-Regen in Garmisch-Partenkirchen und Oslo sowie Diktatoren-Vertreibungen in Nordafrika auf exakt dem selben Marktanteilsniveau wie im Vorjahr. Weshalb? Wegen der Olympischen Spiele in Vancouver im Februar 2010.