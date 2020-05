TV-Marktanteile Dezember 2011

ORF 2 und ORF eins sind trotz "Licht ins Dunkel"-Marathon, vorweihnachtlichem Einstimmungsprogramm, Feiertag-Film-Highlights, Skirennen, Skispringen, etc. im vergangenen Monat um 1,0 und 1,1 Prozent hinter den Marktanteile von Dezember 2010 geblieben. ORF 2 verlor von November auf Dezember 2011 1,4 Prozent Marktanteil. ORF eins legte dagegen in diesem Betrachtungstzeitraum um 1,9 Prozent zu.



ATV liegt in der Dezember-Relation um 0,1 Prozentpunkte zurück und sinkt um 0,7 Prozenpunkte unter den November-Wert.



Puls 4 erntet im Dezember-Vergleich die Früchte der Arbeit der zwölf Monate und verzeichnet 0,6 Prozentpunkte Marktanteilswachstum. Von November auf Dezember bleibt der Wert mit 2,9 Prozent stabil.



Servus TV ist November und Dezember 2011 mit 0,8 Prozent Marktanteil stabil. Der Dezember-Vergleich zeigt einen 0,2 Prozentpunkte-Zuwachs oder 33-prozentiges Wachstum. Allerdings stellen die 0,8 Prozent mittlerweile auch eine Barriere für den Sender in Österreich dar.



Austria 9 muss angesichts der "Weihnachts-Mächtigkeit" der Mitbewerber mit 0,1 Prozent Marktanteilsverlust sowohl zum November 2011 als auch zum Dezember 2010 Vorlieg nehmen. Das ist für den kleinsten österreichischen TV-Anbeiter, aus einer anderen Perspektive betrachtet, ein Marktanteilsrückgang von 25 Prozent.

1. ORF 2

Dezember - 21,7 Prozent

Dezember 2010 - 22,7 %

November 2011 - 23,1 %



2. ORF eins

Dezember - 14,0 Prozent

Dezember 2010 - 15,1 %

November 2011 - 12,1 %



3. RTL

Dezember - 6,7 Prozent

Dezember 2010 - 6,4 %

November 2011 - 6,7 %



4. SAT.1

Dezember - 5,9 Prozent

Dezember 2010 - 6,3 %

November 2011 - 6,4 %



5. ProSieben

Dezember - 5,4 Prozent

Dezember 2010 - 5,2 %

November 2011 - 5,0 %



6. ZDF

Dezember - 4,1 Prozent

Dezember 2010 - 4,0 %

November 2011 - 4,4 %



7. Vox

Dezember - 4,0 Prozent

Dezember 2010 - 4,3 %

November 2011 - 4,3 %



8. ARD

Dezember - 3,4 Prozent

Dezember 2010 - 3,6 %

November 2011 - 3,3 %



9. ATV

Dezember - 3,3 Prozent

Dezember 2010 - 3,4 %

November 2011 - 4,0 %



10. Puls 4

Dezember - 2,9 Prozent

Dezember 2010 - 2,3 %

November 2011 - 2,9 %



11. kabeleins

Dezember - 2,7 Prozent

Dezember 2010 - 2,9 %

November 2011 - 3,0 %



12. RTL II

Dezember - 2,3 Prozent

Dezember 2010 - 2,5 %

November 2011 - 2,4 %



13. 3sat

Dezember - 2,1 Prozent

Dezember 2010 - 2,2 %

November 2011 - 1,8 %



13. Super RTL

Dezember - 1,2 Prozent

Dezember 2010 - 1,5 %

November 2011 - 1,1 %



15. Servus TV

Dezember - 0,8 Prozent

Dezember 2010 - 0,6 %

November 2011 - 0,8 %



16. Austria 9

Dezember - 0,3 Prozent

Dezember 2010 - 0,4 %

November 2011 - 0,4 %

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Teletest (AGTT)/ GfK Austria/ Teletest ; ab 12 Jahre; alle Empfangsebenen



atmedia.at