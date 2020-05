TV-Marktanteile August 2012

ATV hält ein konstantes Marktanteilsniveau, das bestenfalls von der im August urlaubsbedingten Fernseh-Abstinenz gekennzeichnet ist. Das gilt auch für ATV II, obwohl das Programm, seit auf Sendung, schon ein wenig Austria 9-Züge in der Marktanteilsentwicklung aufweist. Konstante 0,3 Prozent können bestenfalls ein Anfang jedoch keine Dauerzustand sein.



Puls 4 verbessert sich gegenüber August 2011 um 0,3 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent, liegt aber etwas hinter dem im Juli 2012 erreichten Marktanteilsniveau. Weil die Zielgruppe schwimmen, chillen, grillen, Hugo und Aperol-Spritzer trinken war. Dafür kräht der jüngste Spross in der ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe schon kräftig. Nach 0,9 Prozent im Juli, 1,0 Prozent Marktanteil im August zu erreichen, ist beachtlich. Die Mädels finden Gefallen am für sie gemachten Sender. Dafür kriegen die Buben ja von Puls 4 Fussball, American Football, Topmodels, etc.



Servus TV marschiert unverdrossen mit seinem Qualitätsanspruch durch den Sommer und legt zu. Ausgewählte und wirklich sehenswerte Film-Klassiker, die soeben beendete BBC-Serie Tess von den d'Urbervilles, die im England des 19. Jahrhundert angesiedelt ist, Red Bull Stratos, Red Bull X-Fighters und anderes bringt einen weiteren Marktanteilsgewinn von 0,1 Prozentpunkte.

1. ORF 2

August - 22,5 Prozent

August 2011 - 21,8 %

Juli 2012 - 22,5 %

2. ORF eins

August - 11,8 Prozent

August 2011 - 11,4 %

Juli 2012 - 12,5 %

3. SAT.1

August - 6,5 Prozent

August 2011 - 7,4 %

Juli 2012 - 6,0 %

4. ProSieben

August - 5,4 Prozent

August 2011 - 5,2 %

Juli 2012 - 5,4 %

4. RTL

August - 5,4 Prozent

August 2011 - 6,7 %

Juli 2012 - 5,4 %

6. VOX

August - 4,1 Prozent

August 2011 - 4,7 %

Juli 2012 - 3,9 %

7. ZDF

August - 3,8 Prozent

August 2011 - 4,1 %

Juli 2012 - 4,3 %

8. ATV

August - 3,4 Prozent

August 2011 - 3,5 %

Juli 2012 - 3,4 %

9. Puls 4

August - 3,2 Prozent

August 2011 - 2,9 %

Juli 2012 - 3,4 %

10. ARD

August - 2,9 Prozent

August 2011 - 3,5 %

Juli 2012 - 3,0 %

11. kabeleins

August - 2,6 Prozent

August 2011 - 2,9 %

Juli 2012 - 2,8 %

12. RTL II

August - 2,4 Prozent

August 2011 - 2,3 %

Juli 2012 - 2,4 %

13. 3sat

August - 1,7 Prozent

August 2011 - 2,1 %

Juli 2012 - 1,5 %

14. Servus TV

August - 1,3 Prozent

August 2011 - 0,8 %

Juli 2012 - 1,2 %

15. Super RTL

August - 1,1 Prozent

August 2011 - 1,3 %

Juli 2012 - 1,1 %

16. sixx Austria

August - 1,0 Prozent

Juli 2012 - 0,9 %

17. ATV II