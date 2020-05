TV-Markt 2011: Puls 4 und Servus TV profitieren

Die Marktanteile der beiden Sender wuchsen, gemessen an den übrigen Zuwächsen, überdurchschnittlich. Puls 4 gewann 0,5 Prozentpunkte und Servus TV 0,3 Prozentpunkte hinzu. Legt man den Maßstab an der senderspezifischen Marktanteilsgrösse an sind das für beide Programme Riesenschritte. Für Servus TV bedeutet die Entwicklung sogar eine Verdoppelung.



Marktanteilswachstum verzeichneten auch ProSieben und RTL. Erstes Programm gewann in Österreich 0,3 Prozentpunkt dazu und erreichte 5,2 Prozent. RTL hält sich mit SAT.1 ex aequo bei 6,5 Prozent Marktanteil. Der Gleichstand resultiert aus einem 0,2-Prozentpunkte-Gewinn von RTL und einem 0,3-Prozentpunkte-Verlust von SAT.1.



Der Mit- und Wettbewerb nagt erwartungsgemäß an den ORF-Programmen ohne deren Dominanz zu gefährden. ORF 2 liegt 2011 0,6 und ORF eins 0,8 Prozentpunkte unter den Marktanteilsniveaus von 2010.

Marktanteilsentwicklung 2011 vs. 2010