TV-Magazin tagged geht auf Sendung

tagged will, so dessen definierter Anspruch, mit dem Piloten, die "oftmals faszinierenden und unbekannten Facetten wissenschaftlicher Daten erlebbar machen". Darüber angesiedelt ist der Anspruch des Wissensmagazins als "erfrischendes Format im Kontrast zu vielen aktuellen aber konsvertiven TV-Formaten" aufzutreten und digitale Medienkultur im Fernsehen zu vermitteln. Weiters soll in tagged Wissenschaft nicht als "Frontalunterricht" präsentiert werden.