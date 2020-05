TV-Konsum erfolgt weitestgehend linear

uk1,5 Prozent des täglichen TV-Konsums erfolgt via Tablets, Smartphones oder Laptops. Das ergab eine gemeinsame Studie von Thinkbox und dem Broadcasters Audience Research Board für das erste Halbjahr 2013 in Großbritannien. Briten sahen in diesem Zeitraum im Schnitt vier Stunden und eine Minute pro Tag fern und davon drei Stunden und 58 Minuten linear. Drei Minuten und 30 Sekunden entfielen auf nicht-linearen TV-Programm-Konsum.