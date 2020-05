TV ist nicht mehr Leitmedium

Intuition und Empfinden

Intuition und Empfinden seien, angesichts der veränderten Mediennutzung, die Entscheidungsgrundlage um Serien in ein Programm zu nehmen. Begleitende PR sorgt auch nicht mehr für die notwendigen Effekte auf die Quote. Groebel: "Das Fernsehen ist nicht mehr das Leitmedium, es gibt schnellere Plattformen und an diese wurde Zeitgeist eingebüßt."