TV ist die voluminöseste Media-Gattung

int57,6 Prozent der globalen Media-Spendings fließen in den Werbeträger-Fernsehen. Zum Ende des zweiten Quartals 2013, das gleichzeitig das Ende des ersten Halbjahres ist, stiegen die TV-Spendings, wie Nielsen im Global AdView Pulse berechnete, gegenüber dem Vergleichszeitraum 2012 um 4,2 Prozent. Prozentuell ist diese Aufwärtsentwicklung nichts im Vergleich zu den Internet-Spendings, die um 26,6 Prozent stiegen. Allerdings macht die digitale Werbung auf globaler Ebene nur einen Anteil von 4,3 Prozent aus. Was, gemessen, an TV wiederum "nichts" ist.