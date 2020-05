TV für TV, der Weltfernsehtag

"Fernsehen ist im digitalen Zeitalter immer noch das vertrauenswürdigste und populärste Medium für Nachrichten, Kultur, Sport und Unterhaltung. Und bringt die Welt in das Leben der Zuschauer und in deren Wohnzimmer", stellt der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon dazu fest.



Der bislang von der TV-Branche sträflich vernachlässigte Gattungsmarketing-Tag wird von den europäischen Branchenverbänden, der European Broadcasting Union, der Association of Commercial Television in Europe und dem Handelsverband egta - Association of Television and Radio Sales Houses belebt. Unterstützt werden die drei Verbände von TV-Anbietern weltweit. Sie senden den obigen Spot in ihre Day- und Primetime-Programme eingebettet.



Franz Prenner, Präsident der egta, stellt dazu fest, dass TV ein Medium sei, "das seine Innovationsfähigkeit immer wieder beweist!".