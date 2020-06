TV-Filmtipps

SO 20.15 ATV

Liebe auf den zweiten Blick

Der New Yorker Harvey Shine verdient seinen Lebensunterhalt mit dem Komponieren von Werbe-Jingles. Als seine Tochter heiraten will, reist Harvey nach London, um am Hochzeitsfest teilzunehmen. Nach seiner Ankunft in der britischen Hauptstadt läuft dort alles für ihn schief: Zuerst wird er, fern von den Hochzeitsgästen, in einem anderen Hotel untergebracht. Dann sagt ihm seine Tochter, sie bevorzuge es, von ihrem künftigen Schwiegervater an den Altar gebracht zu werden. Frustriert will Harvey London wieder verlassen. Doch da lernt er in einer Bar am Flughafen Kate kennen, und die beiden beschließen nach anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten, einen Tag miteinander zu verbringen.

KURIER-Wertung: **** von *****

Liebesfilm. USA 2008. Regie: Joel Hopkins. Mit: Dustin Hoffman, Emma Thompson.