TV-Filmtipps

So wird Ihre Tv-Woche:

SA 20.15 SERVUS TV

Genova – Neustart in Genua

Nach dem Unfalltod seiner Frau zieht Hochschullehrer Joe samt seinen zwei Töchtern von Chicago nach Italien. Denn Joe hofft, dass der Lehrauftrag in Europa sowie der damit verbundene Ortswechsel nach Genua helfen können, die von psychischen Problemen zerrüttete Familie wieder zusammenzuführen. In Genua werden Joe, Mary und Kelly von Joes einstiger Studienkollegin Barbara sehr herzlich empfangen, wodurch sich die Amerikaner bald in der neuen Umgebung einleben und auch das „Dolce Vita“ genießen. Nur die zehnjährige Mary, die sich am Tod der Mutter schuldig fühlt, leidet permanent an schrecklichen Visionen.

KURIER-Wertung: **** von *****

Drama. GB 2008. Regie: Michael Winterbottom. Mit: Colin Firth, Perla Haney-Jardine.