TV-Filmtipps der Woche

MI 22.45 SAT.1

Panic Room

Ein brutaler Einbruch in ihr neues Traumhaus in New York treibt Meg Altman gemeinsam mit ihrer Tochter ( Kristen Stewart in einer ihrer ersten Rollen) in den gepanzerten „Panic Room“ des Gebäudes. Der Fluchtort ist mit allen erdenklichen Hightech-Geräten ausgestattet, die vor Gefahren schützen sollen. Doch Meg ahnt nicht, dass genau dieses Refugium Ziel der Einbrecherbande ist.

KURIER-Wertung: **** von *****

Thriller. USA 2002. Regie: David Fincher . Mit: Jodie Foster, Kristen Stewart, Jared Leto .