TV-Filmtipps der Woche

DI 20.15 PULS4

Shaun of the Dead

Shaun ist 29 Jahre alt, sumpft aber immer vor sich hin wie mit 19: Tagsüber verdingt er sich eher erfolglos als Verkäufer in einem Elektromarkt, die Abende verbringt er am liebsten gemeinsam mit seinem Mitbewohner Ed in seinem Stammlokal. Eines morgens sind die zwei vom Alkoholkonsum am Vorabend so verkatert, dass ihnen die Zombie-Invasion in London gar nicht auffällt.

KURIER-Wertung: **** von *****

Horrorkomödie. F/GB 2004. Regie: Edgar Wright. Mit: Simon Pegg, Kate Ashfield, Nick Frost.