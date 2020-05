TV-Butler und ein Luxus-Problem

Das Portal das sich ausgesucht schönen, exquisiten und den teuersten Dingen des Lebens widmet, kommt auf ein Visit-Unique-Client-Verhältnis von 11,2 im November. Das heißt, dass ein Rechner 11,2mal auf das Portal zugreift. Kein anderes Einzelangebot kann diese Stammkunden-Nutzung aufweisen. In die Nähe dieses Treue-Grades kommen nur mehr die Beziehung der Vorarlberger zu VOL.at. Sie besuchten 8,8mal ihren "Ländle-Informationsdienst".



Wie markant die Beziehung der Nutzer zu alphaluxury.eu ist, zeigt die Usetime, die bei unglaublichen 33:30 Minuten liegt. Kein weiteres ÖWA-Angebot erzielt diese Nutzungswerte.



Um diese Nutzungsqualität zu verdeutlichen, soll ein schiefer Vergleich gezogen werden. Die beiden Dach-Angebote GMX Österreich und das Microsoft Advertising - Netzwerk kommen hinsichtlich ihrer Stammkunden-Kraft, also der Unique-Client-Visits-Relation, auf die Werte 14,9 ( GMX) und 10,0 ( Microsoft). Das tele.ring-Mobilportal kommt mit einem Wert von 10,2 in diese Nähe. Allerdings ist die alphaluxury.eu-Klientel überschaubar und im Sinne des Portals im wahrsten Worte "exklusiv".