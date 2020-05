Turnsekunden für A1

Qualität und Performance veranschaulicht A1 anhand der Präzision vonBewegungsabläufen und desKörperbewußtseins von Turnerinnen und Turnern im gerade anlaufenden TV- und Kino-Spot . Außerdem ist der Spot eine Metapher für Leidenschaft, Commitment zu technischen Höchstleistungen und ständiger Arbeit. Auf Produktebene geht es darin um das Mobilfunk-Netz des Anbieters. Weiters zielt die Kommunikationsvermittlung in dieser Kampagne, um die Verbindung des Unternehmens und der MarkA1mit österreichischen Leistungs- und Spitzensport.

Die Kampagne läuft am 6. Oktober an und endet am 9. November 2014. Die Streuung dieser Image-Kampagne erfolgt via TV, Kino, in Print- und Online-Medien sowie auf Outdoor-Werbeträgern wie Plakaten und Megaboards.

Laut Focus reduzierte A1 Telekom von Jänner bis Ende August 2014 seinen Brutto-Werbedruck in klassischen Medien und im Direktmarketing in Österreich um 47 Prozent. Diese Reduktion lässt sich aus der Konsolidierung des österreichischen Mobilfunk-Marktes mit drei Anbietern, einer gesättigten Marken-Bekanntheit im Markt und Earned-Media- und Marketing-Performance-Strategien nach langen Paid-Media-Jahren erklären.

Credits: