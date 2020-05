Turnier des Web-Adels

at // Wird es der verflixte siebente Web-Ad? Angesichts der boomenden Online-Branche müsste am 28. Mai die Kür der besten Onlinekampagnen stattfinden. Seit heute läuft bis einschließlich 6. Mai 2009 die Einreichfrist zum siebenten Web Ad. Preisträger werden in zwei Hauptkategorien - Media inklusive den Subkategorien "Beste Media Idee" und "Beste Media Strategie" sowie Kreation mit den Unterkategorien "Beste Online Kreativ Idee" und "Beste Online Kreativ Strategie" - sowie in den Sonderpreis-Klassen "Web 2.0", "Interaktives Branderlebnis" und "Mobile Kampagne" gekürt. atmedia.at