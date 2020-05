Tunnel23 setzt Wienerberger-Service um

Die Agentur arbeitete, um diesen e4 Kalkulator, der unter Energieberater.at zur Verfügung steht, umzusetzen, nicht nur mit Auftraggeber Wienerberger sondern auch mit der TU Wien zusammen.



" Tunnel23 hatte nicht nur die Aufgabe das Thema Energieeffizienz ganzheitlich und übersichtlich darzustellen sondern auch ein Frontend zu entwickeln, dass die Nutzung unseres Service auch in vielen unserer Vertriebsländer möglich macht", skizziert Alexander Lehmden, Wienerberger-Product Manager, die Aufgaben der Agentur.



Der e4 Kalkulator mag einfach aussehen, ist jedoch ein vielschichtiges und komplexes Service. Tunnel23 entwickelte eine technische auf HTML5 und Responsive Design basierende Lösung, um dem Tool die weiteste technische Reichweite zu ermöglichen. Dazu kommt die Maximierung der Vertriebsreichweite durch die Lokalisierung des e4 Kalkulators, die grundsätzlich über die Einrichtung von Sprachversionen erfolgt. Derzeit ist das Service auf Deutsch, Tschechisch, Kroatisch und Ungarisch verfügbar. Die polnische Version soll in Kürz fertig gestellt werden.



Darüber hinaus ist der Kalkulator, abgesehen von den Sprachen an Spezifika der Vertriebsmärkte anzupassen. Konkret geht es um die Berücksichtigung lokaler, klimatischer Bedingungen, die für Relevanz der Berechnungen und den Nutzwert des Wienerberger-Services garantieren. Dieser Berechnungskern kommt von der TU Wien.



"Unsere Entwicklungsabteilung hat ganze Arbeit geleistet", resümiert Diego del Pozo, Senior Consultant von Tunnel23, die komplexe Umsetzungsarbeit.