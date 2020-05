Tunnel23 designt Deadshirt.com

Käufer der T-Shirts feuern direkt im Deadshirt-Webshop auf ihre Leibchen. Nach deren Bestellung werden die entstandenen Muster dann tatsächlich "nachgeschossen" und die T-Shirts "personalisiert".



Tunnel23-Geschäftsführer Michael Katzlberger hat das Projekt, wie er erklärt, gereizt, da "die Übertragung der virtuellen Schüssen in das integrierte Shopsystem so kompliziert war". Die Agentur ist für das Webdesign und das Konzept von Deadshirt.com, also dem Web-Auftritt, verantwortlich. Die, für die Umsetzung von Glasl notwendige Programmierung stammt von Lowfidelity.at.



